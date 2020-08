Indígenas da Bahia fecham aldeias para diminuir casos de Covid-19

Funai Indígenas estão em isolamento para diminuir casos de Covid-19

Lideranças indígenas nas regiões do Sul e extremo Sul do estado da Bahia fecharam as tribos para diminuir os casos de Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Na maioria desses locais, a presença de visitantes está suspensa e só é permitido a entrada de indígenas com máscaras.

De acordo com informações divulgadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), 90% dos indígenas com Covid-19 na Bahia nessas regiões, sendo que elas concentram as maiores populações de índios de todo o estado.

Ainda segundo informações do DSEI, em toda a Bahia, 119 indígenas foram confirmados com o novo coronavírus. Duas mortes foram registradas.

A coordenadora do Distrito Sanitário da Saúde na Bahia, Luzia Pataxó, disse que quando um indígena apresenta sintomas da doença, o primeiro atendimento é feito nos postos de saúde dos municípios. Se o caso piorar, ele é encaminhado para regulação do estado.

Por causa da pandemia, o turismo na região foi suspenso e muito indígenas que viviam da venda de comidas e artesanato aos visitantes ficaram sem renda.