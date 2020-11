Índice de Confiança do Empresário Industrial sobe em novembro

Agência Brasil Dólar fechou estável; houve bom desempenho semanal da Bolsa brasileira

O dólar encerrou estável nesta sexta-feira (13) com valor de venda a R$ 5,475. Na quinta (12), havia encerrado em R$ 5,478.

A semana foi marcada pela corrida entre as vacinas da Pfizer e BioNTech. No campo político mundial, foi importante ao mercado financeiro a vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos.

O Ibovespa teve em alta acumulada semanal de 3,76%. Os motivos foram a redução das incertezas relacionadas a vacina e à eleição dos EUA. A

Com isso, houve maior movimento por investidores que tendem a se beneficiar daqui para frente, como bancos, consumo e petroleiras, de forte peso no Ibovespa.

Nesta sexta (13), o Ibovespa subiu 2,16%, aos 104.723 pontos, após ajustes, bem perto da máxima, que foi 104.726 pontos.

As eleições municipais no Brasil, no domingo, também trouxeram movimentos positivos no mercado financeiro. Isso porque há pautas em votação no Congresso que podem ser destravadas após as votações nas cidades.

Dos melhores desempenhos na semana, um dos destaques foram os papéis da Petrobras. O favoritismo entre os estrangeiros se deu pela liquidez, junto com bancos.