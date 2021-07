Indicado para Casa Civil, Ciro Nogueira usa verba pública para abastecer avião

Isac Nóbrega/Presidência/20-05-2021 O senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o presidente Jair Bolsonaro

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) , cotado para assumir o Ministério da Casa Civil, usa quase todo o recurso disponível da sua verba parlamentar, destinada a cobrir despesas essenciais do mandato, para abastecer uma aeronave privativa e realizar viagens pelo Brasil, inclusive no período de folga. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo .

Somente no período entre janeiro e julho deste ano, Ciro gastou R$ 263,6 mil com combustível de aviação, 90% do total das despesas da sua verba parlamentar no período. Ao longo do atual mandato, entre janeiro 2019 e julho de 2021, essas despesas ultrapassam R$ 580 mil, cerca de metade do total desembolsado pelo gabinete e bancado pelos cofres públicos.

Nogueira possui duas aeronaves, uma em seu nome e outra sob propriedade de sua empresa. O último avião não tem autorização para voar, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) .

De acordo com a publicação, Ciro Nogueira utilizou a aeronave em diversas cidades e realizou abastecimentos em São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC). O último abastecimento registrado foi em 9 de junho no aeroporto de Sorocaba, data em que Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, prestou depoimento à CPI da Covid no Senado. Na ocasião, Nogueira não compareceu à audiência.

Abastecimento em dias de folga

No recesso de fim de ano do Congresso Nacional de 2020, o senador Ciro Nogueira passou dias em Porto Seguro (BA) e realizou abastecimento de sua aeronave no aeroporto da cidade. O município baiano fica a 1.700 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, estado base de Nogueira.

A reportagem do O Globo entrou em contato com Ciro Nogueira, que não se pronunciou até o momento.