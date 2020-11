Indicações humanizam atendimento a menores

Com base em demandas colhidas durante a realização de audiências públicas, a Comissão de Segurança sugere ao governo do Estado que promova mudanças no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de crimes e também no encaminhamento de menores em conflito com a lei. Esses são os objetos das Indicações 2.088 e 2.089, ambas de 2020, lidas e aprovadas na sessão ordinária de 16 de novembro.

A indicação 2.089 propõe a criação do Centro Integrado de Proteção à Criança e ao Adolescente na Grande Vitória e Regionais da Polícia Civil. Conforme justificativa do presidente do colegiado, Delegado Danilo Bahiense (sem partido), o objetivo é “oferecer atendimento humanizado, sem a estigmatização” de vítimas ou testemunhas de violência.

Ainda conforme a proposição, o centro integrado reuniria em um único local as Polícias Civil e Militar, Guardas Municipais, Secretarias de Estado da Saúde (Sesa), da Educação (Sedu), de Esportes (Sesport), da Cultura (Secult), dos Direitos Humanos (Sedh), secretarias municipais e Conselhos Tutelares, além de outros órgãos.

Com isso, seria possível “efetivamente integrar a operacionalidade do sistema de garantia e direitos, com o fortalecimento de políticas públicas de proteção e assistência às crianças e adolescentes”, explica o parlamentar, “evitando que a vítima tenha que percorrer diversas instituições para ter seu direito violado restituído”.

Delegacia de plantão

Já por meio da Indicação 2.088/2020, a Comissão de Segurança pede que a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) funcione em regime de plantão 24 horas – atualmente a unidade atende em horário de expediente.

Para Bahiense, a medida se justifica pois cada vez mais adolescentes ingressam na criminalidade. Usando como guia o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lembra ser “imprescindível a proteção e o amparo especializado à criança e ao adolescente, mesmo quando este figure na condição de infrator”.

De acordo com o parlamentar, o plantão especializado, é “importante política pública”, na medida em que a pessoa apreendida receberá o encaminhamento correto no que diz respeito à autoridade policial competente e à repartição policial especializada, o que evitaria a violação de direitos.