Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura

O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao governo estadual a ampliação de programas de irrigação eficiente e de conservação de recursos hídricos voltados à agricultura familiar.

Segundo o parlamentar, o setor tem papel estratégico no abastecimento alimentar e no desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais capixabas. No entanto, a falta de água e o uso pouco racional dos recursos hídricos ainda comprometem a produtividade de muitas propriedades, especialmente nas regiões mais afetadas por estiagens prolongadas ou chuvas irregulares.

Zé Preto defende que o investimento em tecnologias modernas de irrigação, como sistemas de gotejamento, microaspersão e sensores de umidade, pode ajudar os produtores a otimizar o uso da água, aumentando a eficiência no campo e reduzindo desperdícios.

“Medidas de conservação, como a construção de cisternas, barraginhas, caixas secas e pequenas barragens, contribuem para o armazenamento de água da chuva e a recarga do lençol freático, aumentando a resiliência das propriedades rurais frente às mudanças climáticas”, destacou o deputado.

De acordo com a proposta, ampliar os programas estaduais nessa área significaria mais segurança hídrica para os pequenos produtores, além de ganhos em produtividade, estabilidade das safras e geração de renda ao longo do ano.

“A Secretaria da Agricultura (Seag) já desenvolve ações importantes, como programas de incentivo à irrigação e ao uso racional da água. Mas é preciso ampliar o alcance dessas iniciativas, garantindo assistência técnica e linhas de crédito acessíveis para mais comunidades rurais”, completou Zé Preto.

A indicação foi encaminhada à Secretaria da Casa Civil, responsável pela articulação das demandas parlamentares junto ao Executivo estadual.

