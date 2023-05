Indicação de Gabriel Galípolo ao BC é enviada pelo governo ao Senado

Divulgação Gabriel Galípolo é oficialmente indicado a diretor do BC

O governo enviou dois despachos ao Senado Federal indicando Gabriel Galípolo e Ailton Aquino dos Santos para cargos na diretoria no Banco Central (BC), de acordo com publicação no Diário Oficial da União nesta terça-feira (16).

Galípolo é secretário-executivo do Ministério da Fazenda, segundo cargo mais importante na pasta após o de Fernando Haddad, e foi indicado para ser diretor de política monetária do BC.

Já Aquino dos Santos é servidor de carreira do BC e foi indicado ao cargo de diretor de fiscalização da instituição.

As indicações já haviam sido anunciadas por Haddad no início do mês. Agora, ambos devem passar por sabatina no Senado para terem seus nomes aprovados.

Galípolo deve se tornar a voz do governo dentro do BC para buscar uma redução dos juros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem criticado bastante a gestão do presidente do BC, Roberto Campos Neto, pelo fato da Selic estar sendo mantida em patamar elevado, de 13,75% ao ano.

