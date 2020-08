Índia passa de 2 milhões de casos do novo coronavírus

Um avião da companhia aérea Air India Express caiu e se partiu em pedaços na noite desta sexta-feira (7) na cidade de Calicute, na Índia. Segundo o jornal indiano Hindustan Times, a aeronave estava ocupada com 191 passageiros e o piloto morreu.

Agências de notícias internacionais afirmaram que a aeronave vinha de Dubai, nos Emirados Árabes, e sofreu o acidente após sair da pista durante pouso no aeroporto de Calicute. Há pelo menos 40 pessoas feridas, mas não há informações sobre número exato de mortos.

Uma das motivações para a saída da aeronave da pista pode ter sido a chuva forte que caia no local no momento do acidente, registrado às 19h38 no horário local (10h38 no horário de Brasília). O socorro imediato evitou que o avião pegasse fogo.

Imagens do socorro foram divulgadas nas redes sociais. Veja, abaixo, algumas delas:

Breaking: Air India Express flight has overshot the runway and crash landed at Kozhikode International Airport in Karipur, India. Around 190 people were on board and injuries are unknown at this point. pic.twitter.com/XBh1ljdlCW

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 7, 2020