Índia já é considerada o novo epicentro mundial da Covid-19

FreePick/Divulgação Diferentemente dos EUA e do Brasil, crescimento de infecções ainda está se acelerando no País

A Índia vem passando por sérios problemas para combater a Covid-19. No último domingo (30), o País registrou 78.761 casos de infecção pela doença, recorde dentre as grandes nações do mundo.

Além do contágio, mortes estão se tornando fator preocupante para os indianos. Já são 64 mil, com 971 óbitos só ontem (31), ultrapassando o México, País com o terceiro maior registro de mortes em um só dia.

Especialistas classificam a situação pandêmica da Índia como o maior surto de coronavirus desde a primeira infecção detectada no País em janeiro. Segundo estes mesmo especialistas, se a curva de contágio continuar elevada, levará uma semana para que ultrapassem o Brasil em número de casos e, surpreendentemente, os Estados Unidos em dois meses.

Diferente dos Países citados acima, a Índia segue com a curva em ascensão, aumentando diariamente o número de mortes e pessoas contaminadas. A explicação para essa elevação de casos tão drástica está na forma como o vírus adentrou o País.

A Covid-19 atingiu primeiramente as áreas das grandes cidades, para só depois chegar às regiões rurais, que possuem infraestrutura precária e qualidade de vida precária sub humana. A Índia é um dos Países mais populosos do mundo, o que preocupa as autoridades quanto à facilidade do contágio.

Junto com os avanços e as medidas de isolamento social tomadas, o mundo sofreu uma desestabilização financeira gigantesca, o que forçou o comércio e diversos postos de trabalho a serem abertos de forma prematura.

A volta do contágio desenfreado fez com que Países com infraestrutura defasada, caso da Índia, atingissem rapidamente a lotação máxima de seus hospitais. Ainda que no início da pandemia os Países mais desenvolvidos sofressem muito com a doença, logo conseguiram encontrar meios de minimizar o contágio, diminuindo significativamente o número de mortes diárias.

Das maiores economias do mundo, os Estados Unidos ainda é o único deles que sofre com a curva de contaminação da Covid-19, diminuindo o número diário gradativamente. As autoridades indianas acreditam que o coronavirus pode ter se desenvolvido primeiro no País, já que os maiores pontos de contaminação foram em grandes cidades como Mumbai e Nova Delhi.