Índia foi o país que mais restringiu acesso à internet em 2020; veja a lista

Unsplash/Naveed Ahmed Índia reduziu ou cortou a internet da população 109 vezes em 2020

Ao longo de 2020, 29 países bloquearam o acesso à internet ou reduziram a sua velocidade de forma intencional. As informações são de um relatório do grupo Access Now, que defende os direitos digitais. No total, foram 155 restrições, 27% a menos que em 2019 (213).

O país que mais restringiu a internet da sua população, em disparado, foi a Índia , com 109 bloqueios ao longo do ano. 90% deles aconteceram na região da Caxemira , que ficou limitada à conexão 2G entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021.

Com maioria da população muçulmana, a Caxemira é a única região da Índia, majoritariamente hindu, dominada por islâmicos. A região vive conflitos separatistas, já que a maior parte da população prefere independência ou adesão ao Paquistão .

Ao redor do mundo, outras interrupções também tiveram questões políticas. Em Belarus , a população teve acesso restrito às redes sociais , incluindo WhatsApp e Telegram , durante o período de eleições. A tentativa do governo foi de dificultar a articulação de manifestações.

Índia, Guiné, Belarus, Burundi, Quirguistão, Tanzânia e Togo também restringiram a conexão à internet durante períodos eleitorais. Aqui na América Latina, Venezuela, Equador e Cuba realizaram bloqueios ao longo do ano passado.

De acordo com o relatório, as justificativas dos países para bloquearem a internet foram baseadas em notícias falsas, medidas de precaução, segurança pública e segurança nacional, entre outras razões.

Confira a lista de países que restringiram o acesso à internet em 2020: