Índia: falha no sistema de sinalização pode ter causado acidente

Neste domingo (4), o ministro dos Transportes Ferroviários da Índia disse que a causa e os responsáveis pelo acidente envolvendo dois trens na última sexta-feira (2) foram identificados. Sem dar mais detalhes, Ashwini Vaishnaw mencionou o sistema de sinalização eletrônico.

A colisão deixou ao menos 288 mortos e mais de 900 feridos no perto da cidade de Balasore, no estado de Odisha, no leste do país.

Vaishnaw afirmou, à agência de notícias ANI, que não era “adequado” revelar mais detalhes sobre as causas e responsáveis antes da elaboração do relatório final da investigação.

De acordo com ele, “uma mudança que ocorreu durante o intertravamento eletrônico” provocou o acidente, usando um termo técnico referente a um complexo sistema de sinalização projetado para impedir a colisão dos trens, com o controle da circulação das composições.

“Vamos descobrir quem fez isso e como aconteceu após uma investigação adequada”, afirmou.

Em publicação de hoje, o jornal The Times of India citou uma investigação preliminar e disse que uma “falha humana” pode ter provocado a maior catástrofe ferroviária do país dos últimos anos.

Segundo o jornal, o Coromandal Express viajava entre Calcutá e Chennai e recebeu luz verde para circular na via principal. No entanto, ele foi desviado por uma falha humana para um trilho onde havia um trem de cargas.

O trem com passageiros bateu em uma composição de cargas a uma velocidade de 130 km/h. Assim, três vagões tombaram no trilho anexo, atingindo a parte final de outro trem expresso de passageiros que seguia de Bangalore para Calcutá.

A segunda colisão foi a que deixou mais vítimas, conforme a publicação.

