Índia cancela peregrinação hindu devido ao novo coronavírus

Divulgação / Nasa Cometa Neowise visto da Estação Espacial Internacional

O fenômeno do cometa ‘Neowise’, que está passando super próximo da terra e pode ser visto a olho nu, tem chamado a atenção dos mais curiosos ao redor do mundo. Já foram vários registros do cometa ao redor do mundo. Desta vez, as belas imagens foram registradas no estado americano do Oregon.

Um fotógrafo registrou as belas imagens que você confere na sequência. E não fique desanimado, pois o cometa também poderá ser visto aqui no Brasil.

Como ver o cometa por aqui

A partir desta quinta-feira (23), o cometa poderá ser visto entre Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Já na sexta (24), em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para ver o fenômeno, o ideal é olhar à direita de onde o Sol se põe, entre o final da tarde e o início da noite (entre 17h30 e 18h30 mais ou menos). Ele deverá aparecer perto da linha do horizonte.

Veja a seguir as belas imagens do cometa ‘Neowise’ no Oregon, nos Estados Unidos:

