Índia bane TikTok e outros aplicativos chineses; entenda

Divulgação Tiktok é banido da Índia





O Ministério da Tecnologia da Informação na Índia baniu o TikTok e outros 58 apps chineses, citando “informações de que eles estão engajados em atividades que são prejudiciais à soberania e integridade da Índia, à segurança do estado e à ordem pública”.





Entre outros apps afetados pela medida estão o Mi Chat e Mi Video Call (da Xiaomi ), WeChat e QQ (da Tencent) e do Baidu. O TikTok é um imenso sucesso na índia, com mais de 200 milhões de usuários no país. Sua desenvolvedora, a ByteDance, esperava atingir a marca de 300 milhões de usuários até o final do ano.

Uma disputa territorial entre a China e a Índia pela posse de uma região desabitada no vale da Galwan, no estado de Ladakh, está acirrando um sentimento antichinês no país. No início do mês o Google removeu da Play Store um app que procurava e removia apps chineses dos smartphones de seus usuários. Chamado “Remove China Apps”, ele chegou à marca de 5 milhões de downloads poucas semanas após seu lançamento.

Segundo o TechCrunch, os apps chineses banidos pelo governo indiano ainda estão disponíveis em lojas como a Play Store e App Store . Ainda não está claro como o governo indiano irá impor ou fiscalizar a sanção.