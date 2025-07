INCT no Espírito Santo: projeto capixaba é aprovado em programa nacional do CNPq

Agora é oficial: o Espírito Santo terá o seu Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT). O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou o resultado final do edital do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), principal programa da área no Brasil. Pela primeira vez na história da chamada, um projeto liderado por pesquisadores capixabas foi aprovado. Serão mais de R$ 13 milhões em recursos, sendo R$ 5,8 milhões investidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Trata-se do Instituto Nacional de Tecnologias Fotônicas para a Transformação Digital (IN-FOTON), um projeto multidisciplinar, mas avaliado pela área de Engenharia Elétrica, mais especificamente na área Fotônica, coordenado pelo professor Marcelo Segatto, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

“A aprovação do primeiro INCT do Espírito Santo é importante não apenas para o Laboratório de Telecomunicações da Ufes e para a própria universidade, mas também para o avanço da Ciência e Tecnologia no Estado. Fortalecer a indústria da fotônica no Brasil é uma ação estratégica que trará desenvolvimento sustentável para o Espírito Santo”, comentou Marcelo Segatto.

O diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, vibrou com a confirmação final de um INCT no Espírito Santo. Segundo ele, o resultado é fruto do fomento da Fapes às iniciativas que têm mérito, dando um passo decisivo rumo à excelência científica nacional.

“É um orgulho para a Fundação poder participar de um momento como esse. Pela primeira vez em nossa história, o Espírito Santo tem uma proposta aprovada neste importante programa. É a prova de como nossa recente trajetória no desenvolvimento da ciência e tecnologia capixaba tem evoluído rumo ao protagonismo no cenário nacional e internacional. Acreditamos que com esse feito veremos nos próximos anos outras iniciativas atingindo o mesmo nível de excelência, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do nosso Estado”, afirmou Varejão.

O que é o Programa INCT?

Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) surgiram do aprimoramento dos Institutos do Milênio, que foi uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), executada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visando a ampliar as opções de financiamento de projetos mais abrangentes e relevantes de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico

Os INCTs ocupam posição estratégica no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), tanto pela sua característica de ter um foco temático em uma área de conhecimento, para desenvolvimento no longo prazo, quanto pela complexidade de sua organização e do porte do financiamento. O Programa também visa atender a outras políticas públicas, como: o Plano Brasil Maior, o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional da Saúde, a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde e a Política Nacional para o Agronegócio. Tudo isso para o desenvolvimento de pesquisas em temas, como saúde, ecologia e meio ambiente, engenharia, tecnologia da informação, energia, nanotecnologia, políticas públicas, entre outros.

Com tudo isso, o Governo Federal promove o incremento nos padrões de excelência e produtividade da ciência e tecnologia brasileiras; aprimora a inserção no cenário internacional e a transferência de conhecimento para o setor empresarial e para a sociedade; promove a participação mais equilibrada das diferentes regiões do País no esforço produtivo; e gera riqueza e melhoria de qualidade de vida dos brasileiros.

Essa é concepção do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCT, levando-se em conta os pilares que o consolidaram como um dos programas mais importantes para a ciência brasileira.

