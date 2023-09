Incômodo vaginal: Veja algumas causas e precauções

Reprodução/Novamulherclínica Incomodo vaginal: quais são os sintomas e os cuidados que as mulheres devem ter





Muitas mulheres relatam que, após o sexo, às vezes sentem uma coceira na vagina, causando uma sensação desagradável que passa rapidamente ou perdura por mais um período. O médico ginecologista e obstetra, Carlos Moraes, especialista em perinatologia e infertilidade, explica o incômodo vaginal e as possíveis causas.

“A causa mais comum são os corrimentos, que nós chamamos também de leucorreias. Existem alguns tipos de infecções vaginais. Um dos mais comuns é a candidíase, uma infecção por um fungo. Existem vários subtipos. A mais comum chama-se candidíase albicans, que costuma causar um maior desconforto imediato para o paciente, que acaba sentindo coceira e dor e são mais comuns no calor”, diz o médico.

Carlos ainda comenta de alguns sintomas que mulheres possam sentir e os diferentes agentes das infecções. “Os sintomas dependem muito de que tipo de agente que está causando a infecção. A candidíase, causada por um fungo, costuma a cursar com uma queixa de coceira bem intensa. Uma outra alteração comum chamada vaginose bacteriana, que é uma alteração da flora vaginal. Normalmente, as pacientes se queixam por conta do odor característico muito forte que incomoda bastante as pacientes”.

O médico relata que a menopausa é um dos fatores que podem afetar o quadro genital das mulheres. “A menopausa costuma ocorrer em mulheres por volta dos 50 anos, caracterizada pela diminuição do estrogênio. Então, essa mulheres costumam ter um quadro de síndrome gênita urinária, que pode interferir na flora vaginal.”

O membro da FEBRASGO e doutor dos hospitais Albert Einstein, São Luiz e Pro-Matre, revelou algumas dicas para ajudar na infeccção vaginal. “Antes de tudo, lembre-se de pssar em um médico para fazer alguns exames subsidiários. É também recomendado o uso de roupas íntimas de algodão ou tecido sintético, dificultando a transpiração e assim não permitindo que o fungo fique em locais úmidos e quentes. O ideal também é dormir sem calcinha para deixar a regição respirar”, finaliza.

Fonte: Mulher