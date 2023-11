Divulgação Incômodo ao usar biquíni: conheça quatro tratamentos íntimos

Embora seja um símbolo da liberdade feminina e da identidade brasileira, uma pesquisa do Instituto IdeaFix, realizada com 800 mulheres em quatro capitais brasileiras, demonstrou o peso da pressão estética ao usar biquínis. No levantamento, brasileiras deram nota média de 5,7 para seus corpos com a peça, em uma escala de 0 a 10.

Segundo Matheus Manica, cirurgião plástico membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma das razões pode estar atrelada ao desconforto com a região íntima. O médico diz que atende mulheres que sentem vergonha de alterações na região genital, como o formato ou tamanho, e por isso evitam usar biquíni.

“Ainda há falta de informação sobre as opções que existem, além do receio do que outros podem pensar sobre esses procedimentos. No fim, é uma forma de melhorar a autoestima, permitindo mais liberdade para usar as roupas que bem desejarem”, diz Matheus.

Dentre as principais demandas estão o formato dos pequenos lábios, acúmulo de gordura no Monte de Vênus, a flacidez na região vaginal e o escurecimento. Matheus afirma que hoje existem diversos caminhos, desde opções cirúrgicas até tratamentos não cirúrgicos como o clareamento vaginal. “Esse procedimento é indicado para quem está incomodada com o escurecimento da virilha, grandes lábios e área perineal”, complementa.

O cirurgião lista os principais tratamentos que existem para queixas específicas com a região, que além do resultado estético têm impacto na autoestima, fazendo com que a mulher se sinta mais confortável e feliz com o próprio corpo.

Ninfoplastia

Segundo dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), a ninfoplastia é a cirurgia íntima mais realizada no mundo, com crescimento de 46,3% em quatro anos, de 2018 a 2022.

“Também chamada de labioplastia dos pequenos lábios, é uma cirurgia indicada para quem deseja reduzir e remodelar a região. No procedimento, removemos o excesso de tecido, o que traz resultados positivos tanto no físico quanto no psicológico das pacientes. Em geral, indica-se a cirurgia para quem se incomoda com o tamanho ou a assimetria dos pequenos lábios”, conta Matheus.

O médico ainda reforça que, embora possa ter uma natureza estética, a cirurgia também é indicada em casos de adequação funcional. Ele explica que o volume excessivo pode causar desconforto durante o sexo, assim como na prática de atividades físicas.

Ajuste dos grandes lábios

A labioplastia dos grandes lábios é uma intervenção cirúrgica para tratar flacidez ou o excesso de pele nessa região. Matheus destaca que variações de cor e tamanho na área são normais e fazem parte da diversidade da anatomia.

No entanto, com o passar dos anos, a perda de colágeno natural que o corpo sofre pode gerar flacidez em diversas regiões, acometendo também os grandes lábios. O médico ressalta que, nesses casos, é possível remover o excesso de tecidos, assim como realizar a remodelação da região.

“Além das incisões para remoção de tecido, tratando a flacidez, também é possível que seja necessário preencher a região devido à absorção de gordura que ocorre com o envelhecimento ou com emagrecimento. Para isso, pode ser utilizada a própria gordura da paciente ou preenchedores de ácido hialurônico”, diz Matheus.

Clitoroplastia

O aumento do clitóris é uma das queixas das mulheres quando se trata da região íntima que há até pouco tempo atrás havia opções de tratamento. E, apesar de haver muita procura por esse tratamento, ainda é um tema pouco discutido. Muitos fatores podem levar ao quadro, que não interfere na função do órgão, mas afeta a autoestima, fazendo com que as mulheres evitem o uso de biquínis, por exemplo.

Segundo Matheus, um dos fatores que ele mais percebe na prática clínica que resulta no problema é o uso de anabolizantes. Essa prática, com objetivo de ganho de massa muscular, tem diversos efeitos colaterais, dentre eles o aumento do clitóris, já que os órgãos genitais femininos têm receptores que respondem à testosterona.

A cirurgia reparadora – a clitoroplastia – não afeta a sensibilidade da região. “Na técnica que uso, removo somente a parte erétil do clitóris, que é justamente a que causa a volumização. Já a parte sensível está localizada na parte de cima do órgão, por isso não há esse efeito de perda”, diz.

Existem ainda mulheres que relatam aumento da sensibilidade pós-cirurgia, embora Matheus destaque que não há base anatômica para isso. O cirurgião ressalta que não é possível aumentar o número de terminações nervosas, no entanto, a melhora na confiança e os efeitos psicológicos podem levar a uma vida sexual mais saudável e prazerosa.

Rejuvenescimento vaginal não-cirúrgico

O tratamento não é uma técnica única, mas um conjunto de possibilidades que serão indicadas pelo cirurgião plástico a depender do caso e das condições que se deseja tratar.

“O rejuvenescimento é indicado para tratar a perda de volume dos grandes lábios e deixar a pele da região mais firme. Nesse sentido, conseguimos melhorar a elasticidade e controlar a flacidez, melhorando não só a aparência, mas a sensação na região”, explica Matheus.

Entre as opções estão diferentes tipos de laser, como o de CO2 e o de Erbium. O primeiro aquece a camada mais superficial e a mais profunda da pele, enquanto o segundo causa menos dano térmico, sendo mais indicado para fototipos de pele mais escuros e mais sensíveis.

Ainda existem opções de radiofrequência, que além do estímulo de colágeno também melhoram a textura da pele na região. Matheus também explica que os procedimentos podem, inclusive, ser utilizados para tratar alguns problemas funcionais, como a incontinência urinária.

