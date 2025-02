Inclusão de pessoas com TDAH e autismo em debate na sessão desta 4ª

Medidas para inclusão de pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) estão entre as propostas na pauta da Ordem do Dia da sessão desta quarta-feira (26), que traz 22 projetos em discussão especial. Nessa fase, as propostas podem ser debatidas no plenário e receber sugestões de alteração pelos parlamentares. Acompanhe a sessão ordinária ao vivo logo após o jornal Na Cidade, a partir 9 horas, pela TV Ales (canal 3.2 aberto e digital, 12 NET, 23 RCA e 519.2 Sky Digital), YouTube e Facebook.

Uma das medidas visa instituir a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com TDAH. O PL 17/2025, proposto por Coronel Weliton (PRD), prevê o diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso ao tratamento na rede pública de saúde. Paralelamente, propõe o incentivo à formação e à capacitação de profissionais para o tratamento do TDAH. O projeto ainda proíbe que estabelecimentos de ensino recusem a matrícula do aluno com esse diagnóstico, entre outras medidas.

Já o deputado Denninho Silva (União), propõe a criação da Política Estadual de Acolhimento e de Atendimento aos Alunos da rede estadual de ensino com Transtorno do Espectro Autista – TEA e com Transtornos Globais do Neurodesenvolvimento. O PL 33/2025 busca garantir o acesso à educação de qualidade, inclusiva e equitativa.

Entre os objetivos do projeto estão: desenvolver e implementar práticas pedagógicas adaptadas e materiais didáticos inclusivos; estimular a conscientização e o combate à discriminação no ambiente escolar; promover a participação ativa das famílias no processo educacional dos alunos atendidos pela política.

Após a inclusão na pauta por três sessões para discussão especial, os projetos são encaminhados para análise das comissões permanentes para emissão de parecer.