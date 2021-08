Incentivo à economia criativa é objetivo de PL

Tramita em urgência na Assembleia Legislativa proposta para instituir o Programa de Incentivo à Economia Criativa do Espírito Santo. De autoria do deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB), o Projeto de Lei (PL) 364/2021 visa fomentar novos empreendimentos no Estado, oriundos da cadeia produtiva, por meio de linhas de crédito e outros incentivos. Durante sessão ordinária, projeto deverá receber parecer oral das comissões de Justiça e Finanças antes de ser votada pelo Plenário.

A matéria beneficia os setores de consumo, cultura, patrimônio, comunicação, vestuário, pesquisa, desenvolvimento e biotecnologia, atendendo aos princípios de diversidade cultural, sustentabilidade, inovação criativa, inclusão social e incentivo ao empreendedorismo.

De acordo com a iniciativa, o poder público deverá promover a qualificação de profissionais e gestores, divulgar ações informativas sobre o significado de economia criativa, apoiar o comércio exterior e viabilizar financiamentos para as atividades do setor.

Mameri determina que, para ter acesso às linhas de crédito do programa, os empreendedores deverão registrar-se como micro, pequeno ou médio porte e ser devidamente capacitados e inseridos em associações ou cooperativas.

O deputado afirma que a medida é essencial para o desenvolvimento do Espírito Santo. O parlamentar usa como exemplo um estudo feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que demonstra a posição do Brasil à frente de países como Espanha, Estados Unidos e Holanda na geração de emprego e renda por esse segmento.

“Incentivar a economia criativa é fundamental ao cenário de desenvolvimento econômico, social e cultural capixaba, sempre resguardando a sustentabilidade em todos os seus eixos. O surgimento de espaços de criatividade, bem como a troca de experiências e o trabalho em rede, serão estimulados por meio desse programa, fomentando espaços de coesão social que potencializarão as iniciativas já existentes e auxiliarão na maximização do implemento de novas experiências”, afirmou.