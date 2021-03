Incêndios nas zonas Leste e Norte deixam mortos e feridos

Divulgação/Prefeitura de São Paulo Corporação atendeu à duas ocorrências na capital paulista





Duas pessoas morreram na noite desta quarta-feira durante um incêndio em uma casa no bairro da Vila Prudente , na Zona Leste de São Paulo . O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h35, mas as vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da residência, que fica na Rua dos Municípios. Ainda não há informações sobre a identidade ou como o fogo teria começado.

Segundo a corporação, foram necessárias cinco viaturas para apagar as chamas que se espalharam por três cômodos. Os bombeiros já realizam o trabalho de rescaldo.

Na Zona Norte da cidade, os agentes também registraram um incêndio em uma casa no bairro do Jaçanã . Três pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança. Uma mulher de 63 anos sofreu queimaduras nas pernas, e outra de 19, nas pernas e nas mãos. As vítimas foram socorridas para unidades de saúde.