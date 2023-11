Incêndios e queimadas preocupam parlamentar

Dois importantes casos de incêndios em fábricas instaladas no Espírito Santo ocorreram neste mês de novembro. O primeiro em Linhares, no dia 3 de novembro na fábrica da Cacau Show. O outro, mais recente, no dia 19 de novembro, atingiu a empresa Placas do Brasil, no município de Pinheiros. Em seu pronunciamento na sessão ordinária desta quarta-feira (29), o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) comemorou o retorno das atividades das duas indústrias.

Fotos da sessão ordinária

“As duas fábricas ontem retomaram as suas atividades, demonstrando aí a capacidade do empreendedor de se reorganizar e reestruturar. (…) É uma notícia importante pro Estado, uma notícia boa, apesar da tragédia que aconteceu, em nenhuma das fábricas houve registro de vítima. O mais importante é que a vida foi preservada nos dois incêndios”, celebrou o tucano.

Queimadas

O parlamentar fez um alerta para queimadas durante o período de estiagem. “É importante que a gente fique bem atento a esse período de seca que nós estamos vivendo. Sábado (25) á noite eu voltava de Barra de São Francisco pra Vitória e identifiquei aproximadamente quatro incêndios na BR-101. Um deles de maior proporção ali no trevo da BR-259 com a BR-101, na saída de João Neiva. Inclusive esse incêndio estava pegando as placas de outdoor, quase indo para as casas”, alertou.

“Eu liguei pro 190, comunicando e, apesar do incêndio já estar grande, ninguém tinha ligado ainda, por incrível que pareça. Eu acho que as pessoas vão passando e pensam que alguém já ligou e no final ninguém liga. Então é importante a gente ficar atento”, ponderou.

“Então eu acho que essa Assembleia deve ficar atenta a essa questão no período de seca e se empenhar para melhorar e reestruturar o nosso Corpo de Bombeiros, pra poder atender essas demandas que estão acontecendo, de queimadas no Espírito Santo”, concluiu Mazinho.

Discriminação

Já o deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) denunciou que empresas que trabalham com transporte escolar estariam negligenciando o atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O deputado afirmou ter recebido o relato de mães que não estão conseguindo vagas para seus filhos nas vans que fazem esse tipo de serviço.

“Venho fazer um apelo e um relato, atendendo ao pedido de mães e responsáveis de pessoas atípicas, a respeito do crescimento da discriminação das pessoas que possuem algum tipo de comorbidades, tais como autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral e demais síndromes”, alertou o deputado.

“Conhecer os direitos das pessoas com comorbidades é essencial para minimizar as barreiras que podem obstruir a participação plena e efetiva delas na sociedade. É preciso conhecer as leis para assegurar que todos os benefícios sejam usufruídos. A sociedade geral está desinformada, mas esse é um cenário que precisa ser mudado”, argumentou Esmeraldo.

Fonte: POLÍTICA ES