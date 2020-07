Incêndio na Serra da Mantiqueira destrói 490 hectares entre SP e MG

Agência Brasil Sérgio Moro se solidarizou com vítimas da Covid-19.

No dia em que é celebrado o “Dia do Amigo”, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro , utilizou seu perfil no Twitter para se solidarizar com as vítimas da pandemia de Covid-19.

Em uma postagem feita no começo da noite desta segunda-feira (20), Moro disse que se solidariza pelas mais de 80 mil vítimas do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no país. “Sinto”, disse o ex-ministro. Confira o tuíte:

Reações

Logo após a postagem, os internautas começaram a responder o ex-juíz. Críticas à sua antiga aliança com Jair Bolsonaro e ao rompimento com o presidente, piadas e memes correspondiam à maioria dos comentários. Confira alguns deles:

Amigo é alguém que nos levanta quando caímos.

Não é o caso desse aí. TRAIDOR da pátria amada Brasil pic.twitter.com/U7zdLWlorS — Mercedes Dias (@mercedesdias28) July 20, 2020





Rapaz, quando comecei a ler eu pensei que ia se solidarizar com os parceiros do PSDB presos. Traiu eles também, mas é um traíra mesmo. Pulou do barco sem pensar que eles podiam se afundar junto ou não lembrou que era você que segurava eles sem ser presos? — Silomar Breder (@SilasBreder) July 20, 2020





Me poupe vc compctou com esse desgoverno , vc estava lá quando ele perguntou é “daí ” é quando ele disse q ia fazer um churrasco depois de 10 mil mortos de covid-19, vc fez de tudo para o estado do Maranhão não receber os respiradores da China. Arrependido de Taubaté — Cris (@CristinaMarne) July 20, 2020









Cínico demais o ex Juiz, ex ministro, ex amigo do PR, ex padrinho de Zambelli.

Jaja terá uma ex sentença, pois será julgado a sua suspeição, que julgou pensando em poder, tomou um pé na bunda do PR, fica procurando palco. — Anderson Ferraz De Souza (@AndersonFERR10) July 20, 2020