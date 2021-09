Incêndio em prédio evacua 100 pessoas e deixa feridos em Turim

Ansa Incêndio de prédio em Turim

Pelo menos cinco pessoas ficaram levemente feridas e mais de 100 foram evacuadas nesta sexta-feira (3) após um incêndio atingir um prédio no centro de Turim, no norte da Itália.

O incêndio ocorreu nos andares superiores de um edifício localizado em frente à estação ferroviária de Porta Nuova, próximo à piazza Carlo Felice, e se espalhou para outro quarteirão vizinho, de acordo com o corpo de bombeiros de Turim.

“O fogo foi interrompido, mas ainda não se pode dizer que foi extinto. As operações continuarão ao longo da noite para extinguir os últimos focos e retirar a cobertura”, afirmam os socorristas.

O fogo queimou 1,8 mil metros quadrados e foi registrado primeiro no sótão do edifício ‘Lagrange’, mas com o passar das horas atingiu também o sótão e o quarto andar de outro condomínio. Cerca de 30 bombeiros tentam extinguir as chamas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas a imprensa italiana aponta que o fogo se espalhou para outras estruturas após explosões de botijões de gás. As cinco pessoas, incluindo dois policiais que sofreram queimaduras e hematomas leves, foram resgatadas e atendidas no local.

Todas as atividades comerciais próximas dos edifícios foram afetadas, sendo que as lojas da região foram evacuadas e fechadas, enquanto que os carros estacionados nas imediações foram retirados. Além disso, o fornecimento de eletricidade na área foi suspenso.