Incêndio em prédio em Las Vegas, nos EUA, deixa mortos e feridos

arrow-options Reprodução/Twitter Segundo autoridades, causa do incêndio parece ser acidental

Um incêndio em um prédio de três andares na madruagada deste sábado (21) em Las Vegas , nos Estados Unidos , deixou seis pessoas e 13 feridas. O incidente, que está sendo considerado como o maior do tipo na história da cidade, parece ter sido causado acidentalmente, dizem autoridades. Ele começou a se alastrar por um fogão que foi aceso no primeiro andar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas das vítima saltaram do topo do prédio para escapar da fumaça quente e tóxica. Outras foram resgatadas quando estavam penduradas nas janelas. “A primeira coisa que pensamos: precisamos resgatar essas pessoas. Uma queda de 4,9 metros ou ainda mais altas do que isso pode ser fatal”, disse o porta-voz do corpo de bombeiros de Las Vegas, Tim Szymanski, à imprensa local.

Leia também: Mistério nos EUA: alguém está colocando chapéus de caubói nos pombos; assista

Após as chamas serem controladas, a maioria das vítimas foi encontrada com rastros de cinzas no corpo, indicando que inalaram a fumaça tóxica. Uma das pessoas também foi internada em estado grave com pernas quebradas e possível fratura na coluna.



Segundo relatos de alguns moradores do prédio, algumas pessoas ligaram os fogões de seus apartamentos para se aquecerem, uma vez que falta aquecedores em algumas unidades.