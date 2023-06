Incêndio em Petroquímica da Braskem deixa um morto e quatro feridos

Reprodução / redes sociais – 22.06.2023 Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas

Uma explosão no Polo Petroquímico da empresa Braskem no Grande ABC causou um incêndio que resultou em uma morte e ao menos cinco pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (22).

O fogo começou por volta das 9 horas da manhã em um tanque petroquímico de uma unidade da Santo André. Entre os feridos, dois estão hospitalizados em unidades da região, enquanto outros dois sofreram ferimentos leves.

Durante a manhã, o incêndio foi controlado. A Braskem está investigando as causas do acidente.

A empresa divulgou uma nota informando que o tanque estava em processo de manutenção e que a brigada de emergência do polo industrial e o Corpo de Bombeiros foram acionados imediatamente após o início das chamas. A fábrica evacuou as premissas da empresa e está em contato com as famílias das vítimas para prestar o apoio necessário.

A Tenenge, prestadora de serviços para a Braskem, esclareceu que o acidente ocorreu durante uma atividade de pintura. Todas as vítimas são colaboradores da empresa.

“Com grande tristeza, confirmamos que, infelizmente, um deles faleceu no final da manhã, apesar de todos os esforços da equipe médica no local e no hospital para onde o funcionário foi encaminhado com o apoio do Corpo de Bombeiros”, declarou a Tenenge em comunicado.

A empresa também acrescentou: “A Tenenge está dedicada a prestar apoio às vítimas, seus familiares e colaborar com as autoridades locais”.

Reportagem em apuração*

Fonte: Nacional