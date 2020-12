Incêndio em hospital de São Gonçalo deixa um morto e pelo menos 3 feridos

Reprodução Hospital São Gonçalo

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um princípio de incêndio que atingiu o Hospital e Clínica São Conçalo, no Centro do município, nesta quinta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o CTI do prédio, no quinto andar

De acordo com a corporação, agentes do grupamento de São Gonçalo receberam um chamado para a unidade de saúde na Rua Coronel Moreira César, 138, às 13h26. Uma pessoa morreu e pelo menos três estão feridas , sem identificação até o momento.

Vídeos publicados na redes sociais mostram pacientes sendo transferidos do local por profissionais de saúde.

“Bombeiros do quartel de São Gonçalo (20º GBM) foram acionados, na tarde desta quinta-feira, para um incêndio no Hospital e Clínica São Gonçalo, na rua Coronel Moreira Cesar, nº 138, em São Gonçalo. Militares dos quartéis de Colubandê, Niterói, Central, da Diretoria de Socorro de Emergência e do Centro de Manutenção e Suprimento da corporação apoiam os trabalhos”, afirma o Corpo de Bombeiros.