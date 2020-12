Incêndio em armazém que abrigava imigrantes deixa mortos e feridos na Espanha

Reprodução/Twitter Imagens feitas após incêndio mostram destruição no local atingido pelas chamas

Um grande incêndio em um armazém abandonado que abrigada diversos imigrantes na cidade de Badalona, na Espanha, deixou ao menos dois mortos e diversos feridos. O fogo, que teve início na noite de quarta-feira (9), só foi contido nesta quinta e deixou um rastro de destruição e tragédias, além de ter causado o desabamento de uma parte do imóvel.

Segundo informações da agência de notícias Reuters, as autoridades espanholas não souberam precisar quantas pessoas moravam no local atualmente, mas confirmaram que o galpão já chegou a ter 180 pessoas em um passado recente, o que leva a crer que entre 100 e 200 imigrantes estavam abrigados no momento do incêndio .

De acordo com publicação do jornal La Vanguardia, as duas vítimas fatais já identificadas seriam um senegalês de 36 anos, cujo nome seria Keita, e um marroquino chamado Moises. Já a Reuters informou que os serviços de emergência trataram 19 feridos, sendo três em estado crítico, outros quatro em estado grave e o restante apenas com lesões superficiais.

Reprodução Bombeiros passaram a noite combatendo o fogo no armazém abandonado

Na manhã desta quinta, os bombeiros ainda trabalhavam para garantir que não há feridos presos no meio dos destroços e tentavam identificar as causas do incêndio . Em entrevista a uma TV local, o prefeito de Badalona, Xavier Garcia, lamentou as mortes e disse que “há anos as autoridades já sabiam que o local poderia ser palco de uma tragédia”.