Incêndio destrói galpão de recicláveis em São Mateus; vídeo

Mais uma vez o balneário de Guriri comprova que é a opção preferida de turistas e veranistas para passar as festas de fim de ano e começar os preparativos para o Carnaval que este ano acontece em fevereiro. Sem grandes tumultos e facilidade de estacionamento, principalmente devido à recente obra de ampliação do calçadão do lado norte, que foi nestes dias ao balneário não teve o que reclamar.

Na areia da praia, superlotada, percebia-se a tranquilidade de adultos e crianças se divertindo de ponta a ponta do balneário, inclusive na região do Bosque da Praia onde a diferença era o grande número de famílias que levaram churrasqueiras e muita comida para passar o dia, tudo isso no primeiro dia do ano, sem contar nos finais de semana antes e no dia de Natal.

A presença constante de salva-vidas ao longo da praia também serviu para transmitir tranquilidade a quem escolheu Guriri e o litoral de São Mateus para se divertir com a família e amigos.

Verdade é que o Verão chegou com força!!! E tem tudo para agradar aos turistas, veranistas e principalmente comerciantes do balneário que comemoram o grande movimento.