Incêndio destrói 60km² de mata em Goiás

Bombeiros militares de Goiás , em parceria com as brigadas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), encerraram o combate a um incêndio em área que dá acesso na Chapada dos Veadeiros. O trabalho foi encerrado nesta quinta-feira (13).

A ação começou na última quarta (12) com militares fazendo uma força-tarefa para controlar o fogo que atingiu a Área de Preservação Ambiental (APA) Pouso Alto, na Chapada dos Veadeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram queimados de 50km² a 60km² de Cerrado.

“Estamos com a equipe do Corpo de Bombeiros lotada em Cavalcante, fazendo um combate direto em um incêndio que vem descendo a serra. Esse incêndio saiu de dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e ele, provavelmente, foi provocado na semana passada por um raio. Em três frentes, estamos combatendo desde ontem a cabeça do incêndio”, explicou o tenente Lucas Maciel dos Reis Silva para o portal Metrópoles.

“No total, já devemos ter combatido aproximadamente uns 14km de linha desde anteontem no combate direto. Hoje a gente finalizou uma das três frentes. Nosso trabalho agora vai passar a monitorar as outras duas. Na área estimada por satélite, já devemos ter uns 50km² a 60km² de área queimada. Pessoal do Ibama e ICMBio têm dado um apoio muito forte para a gente combater esses incêndios”, completou.

