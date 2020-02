Incêndio atinge prédio da Dataprev em Botafogo, no Rio de Janeiro

Rio – Um incêndio atingiu o décimo terceiro andar do edifício da Dataprev, na manhã deste sábado (01), em Botafogo, Zona Sul do Rio. O prédio está localizado na rua Mena Barreto.

arrow-options Reprodução/ Twitter O prédio da Dataprev, em Botafogo -RJ, foi flagrado pegando novo neste sábado (01)

Segundo o Corpo de Bombeiros , houve acionamento às 9h45 e bombeiros do quartel do Humaitá foram ao local. De acordo com as primeiras informações, as chamas teriam atingido a cobertura do prédio. As chamas foram controladas pouco tempo depois, por volta das 10h11. Ninguém se feriu.

Segundo informações de moradores de prédios vizinhos, as chamas começaram logo após a manutenção de um ar-condicionado. Perícia será realizada no local para identificar o que causou o incêndio.

Alguns desses moradores próximos ao prédio publicaram vídeos do incêndio no Twitter.

A Dataprev é uma empresa pública de tecnologia vinculada ao Ministério da Economia, responsável pela gestão da base da área previdenciária de empresas brasileiras, como o INSS. A estatal está na lista das empresas que o governo pretende privatizar.

No início do ano, a empresa anunciou a demissão de 493 servidores, desde da notificação, os funcionários anunciaram uma paralisação na tentativa de impedir as demissões.