Incêndio atinge prédio comercial na região central de São Paulo

Reprodução/TV Globo Chamas atingiram prédio no centro de São Paulo

Um prédio comercial no Centro de São Paulo foi atingido por um incêndio na tarde desta quinta-feira (26). O imóvel fica na rua General Osório e as chamas começaram no segundo andar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e dez equipes com 27 agentes foram enviadas ao local. De acordo com informações iniciais, uma gravadora funciona no prédio e ainda não se sabe a causa do incêndio.

Não há informações sobre vítimas e três pessoas que estavam no local conseguiram sair sem ferimentos.