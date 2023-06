Incêndio atinge Polo Petroquímico em Santo André (SP) e deixa feridos

Reprodução / redes sociais – 22.06.2023 – Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas

Na manhã desta quinta-feira (22), um incêndio atingiu uma indústria no Polo Petroquímico de Capuava, em Santo André, na Grande São Paulo, deixando ao menos duas vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada por volta das 9h20, deslocando seis viaturas ao local.

De acordo com os bombeiros, a primeira vítima está em estado grave, com 90% do corpo queimado e, conforme última atualização, foi levada pelo helicóptero da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) para receber atendimento médico no Hospital Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.

Já a segunda vítima, foi encaminhada ao Pronto Atendimento São Mateus com queimaduras nas vias aéreas.

Por volta das 9h40, os bombeiros já consideravam o fogo controlado, mas ainda combatendo focos de incêndio. Na região, era avistada “muita fumaça preta”, afirmou a corporação.

A reportagem entrou em contato com a Braskem, empresa responsável pelo local do acidente, para mais informações, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.