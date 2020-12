Incêndio atinge hipermercado às margens da BR 101 em São Mateus

Um incêndio atinge o Hipermercado Casagrande, às margens da BR-101 em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (9).

A ocorrência está em andamento em uma área do supermercado Casagrande. A unidade fica às margens da BR 101, no bairro Boa Vista. Os Bombeiros estáo trabalhando no controle das chamas.

Uma fumaça de coloração escura toma conta das imediações do supermercado. Não existe informação sobre vítimas. Vários funcionários estão do lado de fora do estabelecimento.

A reportagem tentou, mas ainda não conseguiu contato com os representantes do supermercado para falar sobre o incêndio.

VÍDEO: