Incêndio atinge duas lanchas em condomínio em Angra dos Reis

Foto: Polícia Civil Casa utilizada como cativeiro para o sequestro do empresário paulistano

A Polícia Civil de São Paulo resgatou um empresário dono de uma casa de câmbio de um cativeiro em Mongaguá, no litoral Sul do estado. A vítima foi sequestrada na última terça-feira (21).

Segundo a polícia, dois homens foram presos no local e serão levados para divisão anti-sequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), no Centro de São Paulo.

Os criminosos chegaram a pedir US$ 500 mil de resgate, valor que foi diminuindo conforme as negociações e que chegou a US$ 80 mil.

De acordo com a polícia, dois homens foram identificados como os responsáveis pela extorsão e foram presos no município de Feira de Santana, na Bahia, o que permitiu a resolução do caso. Um terceiro homem, residente na cidade de São Paulo, foi preso na sequência e indicou o local do cativeiro.