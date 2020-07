Incêndio atinge catedral de Nantes e destrói artefatos com mais de 400 anos

The Guardian/Vídeo/Reprodução Cerca de 100 bombeiros foram enviados para conter incêndio

Um incêndio de médias proporções atingiu a catedral de São Pedro e São Paulo, localizada em Nantes, na França, na manhã deste sábado (18). Segundo autoridades locais, há suspeitas de que as chamas tenham sido criminosas.

Entre os objetos destruídos no incêndio estão um órgão com cerca de 400 anos de existência e vitrais do século XVI. Segundo a agência de notícias AFP, a plataforma na qual o órgão estava instalado corre risco de desabar, mas isso não ameaça a estrutura gótica da catedral. Muitos compararam o incêndio com o incidente ocorrido em Notre Dame no ano passado , mas o fogo em Nantes foi controlado rapidamente.

Cerca de 100 bombeiros foram enviados ao local e conseguiram controlar as chamas em poucas horas. De acordo com a polícia local, o fogo começou em três pontos diferentes ao mesmo tempo, o que levanta as suspeitas de um incêndio criminoso. Uma investigação foi aberta para averiguar possíveis responsáveis pelo crime.