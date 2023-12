Incêndio atinge área de vegetação em São Mateus

Um incêndio de grandes proporções atinge uma grande área de vegetação desde o final da tarde deste sábado (2) na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo apuração do g1ES, não há registro de feridos. De acordo com o sargento Romualdo do Corpo de Bombeiros, oito militares atuam no local para controlar as chamas.