Incêndio atinge área de mata no Morro do Salgueiro

Reprodução/Twitter Usuário postaram imagens nas redes sociais





Um incêndio atinge, desde a tarde desta terça-feira, uma área de mata no Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, próximo à comunidade que leva o mesmo nome. Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado relatando as chamas ocorreu às 16h45, e homens do quartel de Vila Isabel dirigiram-se ao local.

Os bombeiros acessaram a região pela Rua dos Araújos, onde fica um dos principais acessos à comunidade. De acordo com a corporação, o combate ao fogo continua. Até as 20h, não havia informações sobre feridos ou possíveis residências afetadas pelo incêndio.





Você viu?









Nas redes sociais, muitos moradores do bairro relatam apreensão com a evolução das chamas. “Agora, a Floresta da Tijuca, perto da favela do Salgueiro, arde em chamas. Socorro”, escreveu um usuário do Twitter, junto de uma foto do fogo. “”Incêndio gigantesco no Morro do Salgueiro, bem perto da comunidade com o mesmo nome”, postou outro internauta, junto de um vídeo das chamas.