Incaper vai desenvolver 14 novos projetos de iniciação científica com estudantes da rede pública

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) teve 14 projetos aprovados no Edital nº 17/2025 – Programa de Iniciação Científica Júnior do Espírito Santo – Pesquisador do Futuro (PIC Jr). O resultado foi divulgado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), na sexta-feira (27).

Apresentados por pesquisadores e extensionistas, os projetos do Instituto contemplam temas estratégicos para o Espírito Santo, com foco em cadeias produtivas como café, frutas, hortaliças e pecuária, além de iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental, à recuperação de áreas degradadas e à agricultura regenerativa. As propostas incluem ações de educação científica e inovação tecnológica, integrando pesquisa, práticas de campo e formação de estudantes.

As iniciativas vão mobilizar, ao todo, 98 bolsistas: 70 alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública, 14 estudantes de graduação e 14 professores da rede pública, que atuarão como tutores dos projetos. Ao longo das atividades, os jovens terão contato direto com experimentos, análises, acompanhamento de dados e vivências em campo e laboratório, ampliando a compreensão sobre o método científico e as possibilidades de atuação profissional na área.

Cada projeto aprovado vai receber R$ 10 mil para apoio à execução das atividades, além das bolsas destinadas aos estudantes, coordenadores e tutores. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Secretaria da Educação (Sedu). As atividades terão início em março e seguem até dezembro de 2026.

Com a aprovação das propostas, o Incaper reforça seu compromisso com a geração de conhecimento aplicado à realidade do campo e com a formação de novas gerações de pesquisadores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado.



Projetos do Incaper aprovados no PIC Jr. 2026

Impactos da Torra na Qualidade e nos Aromas do Café Conilon Especial (Coffea canephora) – Jozyellen Nunes da Costa.

Do plantio à pesquisa: explorando relações ecológicas entre insetos e espécies forrageiras arbustivo-arbóreas não convencionais – Fabrício Angelo Gabriel.

Conhecendo a juçara: biodiversidade e bioeconomia da Mata Atlântica – Sarah Ola Moreira.

Pastagens consorciadas de capim-leguminosa para uma pecuária regenerativa: integrando ciência, educação e sustentabilidade – Coralline Barbosa da Silva.

Aprender a ler o mundo: o laboratório vivo e a alfabetização científica na escola – Lúcio de Oliveira Arantes.

Integração multidisciplinar: tecnologia de baixo custo para redução de perdas na pecuária – Ismael Nacarati da Silva.

Viabilidade técnica e econômica da produção vertical de verduras e legumes em uma horta escolar – Edileuza Aparecida Vital Galeano.

Compostagem escolar e inclusão: prática científica sustentável à luz do Desenho Universal da Aprendizagem (DUA) – Carla da Silva Dias.

Desvendando nichos ecológicos: em busca de espécies-chave para a restauração de matas ciliares no Rio Doce – Fillipe Vieira de Araújo.

Vivências em pesquisa e manejo de pastagens na Vitrine de Forrageiras da Fazenda Experimental Bananal do Norte – Incaper: contribuições para o desenvolvimento da bovinocultura sustentável – Renan da Silva Fonseca.

Avaliação técnica e econômica da produção da alface em sistema hidropônico – Rodolfo Fabriz Marchesi.

Redes da sustentabilidade: educação, pesquisa e extensão para uma agricultura regenerativa – Sara Dousseau Arantes.

Avaliação bromatológica das silagens da parte aérea da mandioca e de cana-de-açúcar associadas em diferentes proporções – Xisto Antônio Alves França.

Análise de custo de produção do morango semi-hidropônico – Andréa Ferreira da Costa.



Informações à Imprensa:

Coordenação de Comunicação e Marketing do Incaper

Felipe Ribeiro

(27) 98849-6999

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES