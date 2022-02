Incaper vai abrir 219 vagas em concurso

Processo é para contratar servidores em cargos efetivos, e custos estão previstos no Orçamento do Estado deste ano

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) terá concurso público para a contratação de servidores. Ao todo, serão 219 vagas, incluindo 100 postos de contratação imediata e cadastro de reserva.

Os custos com o processo seletivo já estão previstos no Orçamento de 2022, aprovado pela Assembleia Legislativa. Apesar de confirmado para este ano, ainda não há previsão de quando será publicado o edital.

As oportunidades serão para os cargos de Agente de Pesquisa e Inovação, Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural, Técnico em Desenvolvimento Rural, Técnico de suporte em Desenvolvimento Rural e Assistente de Suporte em Desenvolvimento Rural.

A previsão é de que o cargo de Agente de Pesquisa e Inovação tenha o maior salário inicial, de R$ 5.416,56. Entretanto, o Instituto ainda não confirmou quais serão as remunerações e os pré-requisitos necessários para participar da disputa das vagas.

O último certame do Incaper, em 2011, ofertou 75 vagas de nível técnico (com salários de R$ 1.089,25) e de nível superior (remuneração de R$ 4.127,67). A prova teve questões objetivas de Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Específicos e Realidade social, econômica e ambiental do Espírito Santo, e discursivas de Conhecimentos Específicos

A Comissão Organizadora do certame já foi definida, de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado (DIO-ES) na última semana. O grupo será responsável por planejar, organizar e executar os detalhes do concurso.

Fazem parte da Comissão: Virgínia Helena de Campos Vasconcelos, do Incaper (coordenadora); Agno Tadeu da Silva, do Incaper; Edileuza Aparecida Vital Galeano, do Incaper.

Também participam Iran Milanez Caetano, do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos no Estado (Sindipúblicos); José Aires Ventura, do Incaper; Marcela Moulin Brunow Freitas, do Incaper; Maxwel Assis de Souza, do Incaper; Renata Setubal Lourenço, do Sindipúblicos e Roseane Nascimento, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

