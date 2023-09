Incaper realiza Seminário Estadual de Aquicultura, na Serra

O município da Serra sedia, na quarta-feira (13) e quinta-feira (14), o Seminário Estadual de Aquicultura. O evento vai abordar, com palestras e discussões, os elos da cadeia de produção, com participações de diversos órgãos. O seminário acontece no auditório da Faculdade UCL, em Manguinhos.

O encontro é uma realização do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Prefeitura da Serra, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e Secretaria da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Seag).

A programação traz temas que vão desde a produção, beneficiamento, comercialização, regularização ambiental, assistência técnica até a extensão aquícola.

“É um arranjo produtivo estratégico que vamos trabalhar para fortalecer e desenvolver ainda mais, compreendendo características de cada região e considerando a diversificação no setor rural e potencial que o Estado tem”, ressalta o diretor-presidente do Incaper, Franco Fiorot.

Na programação, palestrantes vinculados ao Ministério da Pesca e Aquicultura; Seag; Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri; Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf/ES); e empresas privadas com atuação no setor. “É a oportunidade de promover o intercâmbio entre instituições de outros estados para troca de experiências e criar subsídios para a elaboração de políticas públicas do setor”, explicou a coordenadora do seminário e extensionista da equipe de Aquicultura do Incaper, Lucimary Ferri.

Aquicultura e Pesca

Com o objetivo de potencializar a aquicultura e a pesca no Espírito Santo, o Incaper desenvolve trabalhos prioritários com as comunidades produtoras, por meio de ações de extensão e pesquisa que visam ao levantamento de áreas potenciais para a aquicultura.

O Instituto também desenvolve ações visam à implementação e adequação técnica de estruturas de cultivo de forma a potencializar a capacidade de produção, ao apoio à regularização ambiental das atividades aquícolas por meio da elaboração do Parecer de Viabilidade Técnica e Ambiental e à promoção da capacitação das famílias produtoras para uma produção mais técnica e para a gestão de empreendimentos aquícolas e pesqueiros.

Programação

13/09 – manhã

10h – Incaper e Seag na aquicultura – Lucimary Ferri – Zootecnista (Incaper) / Alejandro Garcia – Biólogo (Seag);

10h30 – Piscicultura brasileira: onde estamos? – Francisco Medeiros, diretor-executivo da Peixe BR;

13h30 – O papel da EPAGRI no licenciamento ambiental e no desenvolvimento da tilapicultura em Santa Catarina – Luiz Rodrigo Mota Vicente, EPAGRI;

14h30 – Licenciamento ambiental em São Paulo – Dr. Luiz Marques da Silva Ayroza Zootecnista, pesquisador científico e Assessor Técnico do Gabinete – SAA.

14/09 – Quinta-feira

8h – Experiência: Associação dos pescadores da Lagoa do Juara em Jacaraípe -Cedmar Dias de Oliveira, aquicultor;

8h30 – Produção, beneficiamento e comercialização de tilápia em Linhares – Antônio Roberte – Piscicultura Vale dos Lagos / Euder Pedroni – Alapescados;

10h – Regularização de Agroindústria de Pescado – Karem Cristina Poltronieri, médica veterinária, subgerente de Registro e Fiscalização de Agroindústria – IDAF

10h30 – Discussão e encaminhamentos para o desenvolvimento da Política Estadual da Aquicultura;

13h30 – Organização em cooperativa e integração para maior eficiência produtiva e econômica na aquicultura – Rui Donizete Teixeira, médico veterinário, chefe da divisão do Departamento de Indústria do Pescado – Ministério da Pesca e Aquicultura;

14h30 – Atuação da COOPRAM na comercialização de tilápias no Espírito Santo – Darli José Schaefer, diretor presidente da Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins(COOPRAM);

15h30 – Discussão e encaminhamentos para o desenvolvimento da Política Estadual da Aquicultura

Serviço:

Seminário Estadual de Aquicultura

Data: 13 e 14 de Setembro

Hora: 08h às 17h

Inscrições: https://forms.gle/fFJVrTSLGj7DSgWT6

Local: Auditório da UCL – ES 010 – Km 06, Manguinhos. Serra, ES

Fonte: GOVERNO ES