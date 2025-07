Incaper realiza nova convocação de candidatos nomeados em concurso público

O Governo do Estado, por meio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), publicou no Diário Oficial do Espírito Santo, nesta quarta-feira (16), a convocação de novos profissionais aprovados no Concurso Público nº 001/2022, do órgão.

Das vagas ainda restantes do edital do concurso não preenchidas por desistências em nomeações anteriores, foram convocados dois candidatos aprovados para o cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e dois para o de Técnico em Desenvolvimento Rural.

Na oportunidade, valendo-se do cadastro reserva, também foram nomeados 17 candidatos aprovados ao cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural, 12 ao cargo de Agente de Pesquisa em Desenvolvimento Rural e três para Técnico em Desenvolvimento Rural.

Os prazos e as instruções para apresentação de documentação e posse estão contidos no edital, que está disponível também no site do Incaper, na aba Gestão de Pessoas > Concurso Público e no banner “Concurso Público do Incaper”, na página principal.

Para dúvidas e informações, o contato deve ser feito com o setor de Gestão de Pessoas do Instituto, pelo e-mail: [email protected].

Informações à Imprensa:

Assessoria de comunicação do Incaper

Daniel Borges

(27) 98849-3139

incaper.es.gov.br

Fonte: GOVERNO ES