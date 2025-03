Incaper promove nas próximas semanas Dia Especial das Mulheres nos municípios de Alto Rio Novo e Itapemirim

Os municípios de Alto Rio Novo e Itapemirim recebem, nas próximas semanas, um evento com programação voltada para as mulheres do campo, intitulado “Dia Especial: Mulheres Rurais”. A ação é organizada pelos escritórios locais do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nos municípios.

Na sexta-feira (14), na Câmara de Alto Rio Novo, a partir das 17h, acontece o ‘Dia Especial Mulheres Rurais’. A programação conta com palestras que abordam saúde mental, previdência rural, desenvolvimento do potencial agrícola feminino, entre outras atividades.

O evento é uma realização do Incaper, Sindicato dos Trabalhadores Rurais De Alto Rio Novo, Câmara Municipal e Prefeitura de Alto Rio Novo.

No dia 27 de março – quinta-feira – é a vez do município de Itapemirim sediar o evento “Mulheres no Comando”.

A programação tem início a partir das 12h30, na sede da Associação Pestalozzi, com um ciclo de palestras e mesa com debate com as palestrantes. O link para a inscrição pode ser acessado aqui.

“Mulheres no Comando” é uma realização do Incaper, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Prefeitura de Itapemirim.

Programação completa dos eventos

Dia Especial Mulheres Rurais

Data: 14/03 (sexta-feira), das 17h às 20h

Local: Câmara de Vereadores – Rua Paulo Martins 237, Centro – Alto Rio Novo.

Programação:

17h – Abertura

17h30 – Palestra: Saúde Mental da Mulher Moderna, com Victória Pecci Lourenço Braga – psicóloga na Prefeitura de Alto Rio Novo;

18h – Palestra: Participação Das Mulheres Nos Espaços De Decisão, com Fabiana Deluca – Fetaes/Vitória-ES;

18h30 – Palestra: Desenvolvendo Potencial Agrícola Feminino, com Camila da Costa de Oliveira, extensionista do Incaper;

19h – Palestra Previdência Rural, com Taiza Medeiros – Sindicato Trabalhadores Rurais de Alto Rio Novo;

19h30 – Encerramento e lanche.

Realização: Sindicato dos trabalhadores Rurais, Incaper, Câmara e Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Apoio: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo e Câmara Municipal de Alto Rio Novo

Contatos: (27) 3746-1233 / [email protected]

Dia Especial das Mulheres – ITAPEMIRIM-ES

Tema: Mulheres no Comando

Data: 27 de março, quinta

Horário: A partir das 12h30

Local: Associação Pestalozzi de Itapemirim – Rua Cel. Marcondes de Souza, n°123. Centro. Itapemirim/ES

Vagas limitadas

Programação:

12h30 – Inscrição

13h00 – Abertura

13h30 – Mulheres em Destaque

13h40 – Ciclo de Palestras:

13h40: Mulher na ocupação dos espaços organizacionais

14h00: Previdência Rural

14h20: Crédito para Mulher

14h40: Relações de Gênero

15h00: Composição de Mesa para Debate com as Palestrantes

15h30 – Encerramento com Sorteio de Brindes

Realização: Incaper, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Prefeitura Municipal de Itapemirim

Apoio: Associação Pestalozzi, Banestes, Sicredi, Clac, Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), Senar, Sindicato Rural, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável de Itapemirim (SEMADER).

Inscrições neste link.

Contato: (28) 99255-5855 / E-mail: [email protected]

Informações à Imprensa:

Gerência de Transferência de Tecnologia e Conhecimento (GTTC) do Incaper

Daniel Borges

(27) 98849-3139

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES