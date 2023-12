Incaper promove capacitação de alunos de curso técnico em Agropecuária de Conceição do Castelo

No mês de dezembro, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) organizou diferentes atividades para capacitação de alunos do curso técnico em Agropecuária da Escola Estadual Professora Aldy Soares Merçon Vargas, localizada no município de Conceição do Castelo.

A programação contou com dias intensos, com várias ações e, entre elas, um dia de campo sobre a cultura do morango em sistema semi-hidropônico. As atividades foram divididas em três momentos, ou chamadas estações: na primeira delas, a pesquisadora do Incaper Andréa Costa abordou sobre o manejo cultural em sistema semi-hidropônico; a segunda tratou do tema do manejo integrado de doenças e foi ministrada pelo pesquisador do Incaper, Hélcio Costa. Por fim, a terceira estação foi relacionada ao manejo integrado de pragas e foi explanada pela professora do curso Josimar de Souza Andrade.

Ao final das estações, foram entregues aos alunos livros, documentos e publicações do Incaper. Em seguida, eles participaram do curso “Produção de mudas de morango”, em que puderam conhecer como se faz o manejo cultural e fitossanitário da cultura.

No dia seguinte, os alunos participaram do curso “Processamento de frutas para comercialização”. Na programação, também foram debatidas as boas práticas no processamento para a comercialização da fruta, o processamento para compotas e doce cremoso de goiaba. Também foi falado sobre o processamento mínimo, da polpa e geleia de morangos. A ação aconteceu no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Incaper (CPDI), em Domingos Martins.

“Essas atividades são importantes, pois visam treinar os alunos para o mercado de trabalho, tendo em vista que a região serrana é produtora de morango e muitos agricultores já estão trabalhando com o sistema semi-hidropônico”, frisou Andréa Costa.

“As atividades práticas contribuem para sedimentar o conhecimento teórico obtido em sala de aula. Além da prática, os alunos também receberam livros e outras publicações do Incaper, que, certamente, irão ajudar no dia a dia dos futuros técnicos. Estas publicações orientam de maneira simples o manejo cultural do morango e de outras culturas”, completou a professora Josimar Andrade.

