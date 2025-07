Incaper presente na 50ª Festa da Banana e do Leite em Alfredo Chaves

Nesta quarta-feira (23), terá início a 50ª edição da Festa da Banana e do Leite, realizada pela Prefeitura de Alfredo Chaves, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Dentro da programação, haverá o concurso leiteiro e da banana, coordenado pelo Instituto. O evento vai até este domingo (27).

Para esta edição, estima-se a participação de 60 animais, das categorias 30, 40 e 50 quilos, do município e região, associados à Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (CLAC). Para este ano, como forma de estimular a participação de produtoras rurais, a categoria de 30 quilos será exclusiva para inscrição de animais por mulheres.

“A banana tem um papel fundamental na economia do município, sendo responsável pela geração de empregos, principalmente de agricultores de base familiar envolvidos na produção e comercialização”, informa o extensionista do Incaper no Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) de Alfredo Chaves, João Medeiros.

A abertura oficial da 50ª Festa da Banana e do Leite será nesta quinta-feira (24), às 19 horas, no Parque de Exposições do município de Alfredo Chaves. A premiação do Concurso de Gado Leiteiro e do Concurso de Bananas será no domingo (27), às 14h30.

A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura ou clicando aqui.

Fonte: GOVERNO ES