Incaper faz sucesso com transmissões no Instagram

.

Em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) começou a fazer transmissões ao vivo no Instagram @incaper_es que têm feito com os internautas.

Com o objetivo de levar informações aos diferentes públicos atendidos pelo Instituto, as transmissões já somam mais 1.300 visualizações. As entrevistas são sempre às quartas-feiras, às 17 horas. Quem acompanha as transmissões pode participar encaminhando perguntas e comentários sobre o tema do dia e sugestões de novos assuntos, usando as ferramentas que a própria rede social oferece: via mensagens diretas, pela caixa de perguntas dos stories e durante a transmissão ao vivo.

A jornalista responsável pela Coordenação de Comunicação e Marketing (CCOM) do Incaper, Juliana Esteves, é quem conduz as transmissões. “O Incaper desenvolve um trabalho muito variado e fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar capixaba. Os servidores são os porta-vozes do Instituto nos municípios onde atuam, mas por conta da pandemia, todos nós tivemos que lançar mão de novas formas de comunicação para difundir as informações tão valiosas que o Incaper produz. A ideia de fazer as transmissões é um desejo antigo, que tornou-se realidade neste momento. Aos poucos, e com a contribuição dos colegas e dos próprios seguidores, vamos aprimorando esse trabalho”, disse a jornalista do Incaper.

Próximas transmissões

Os temas são definidos levando em conta uma série de critérios. Há assuntos relacionados a datas comemorativas, como ocorreu na semana que marcou o início da colheita do café. Também há temas sugeridos pelos servidores do Incaper e outros, enviados pelos próprios internautas.

Nesta quarta-feira (03), a bióloga do Incaper, Fabiana Ruas, vai abordar o tema “Mata Atlântica: potencial econômico para conservação”, em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, celebrado na última semana, e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado dia 05 de junho. Para acompanhar, basta acessar o Instagram @incaper_es. A transmissão começa às 17h.

Na próxima quarta-feira (10), a ideia é abordar a floricultura capixaba, a fim de incentivar a venda e entrega de flores por ocasião do Dia dos Namorados. Desta vez, a proposta será entrevistar os produtores de flores, de maneira que eles possam apresentar suas ações, seus resultados, e melhorar a comercialização de seus produtos em uma das datas mais importantes para o segmento.

Para quem não consegue acompanhar a transmissão em tempo real, a equipe de comunicação do Incaper busca salvar os vídeos no IGTV do Instagram. Sempre que possível, o tema da semana também é abordado por meio de uma matéria jornalística, publicada no site do Instituto.

Entrevistas realizadas

A inauguração das transmissões ao vivo, no dia 29 de abril de 2020, foi feita pelo diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado. Na ocasião, ele falou sobre o Incaper em tempos do novo Coronavírus. Na ocasião, Machado apresentou aos servidores e à sociedade em geral como estavam as ações do Instituto frente à pandemia.

A entrevista seguinte foi com Abraão Carlos Verdin Filho, pesquisador do Incaper e coordenador técnico de cafeicultura. O bate-papo com Verdin foi justamente na semana do lançamento da colheita do café no Espírito Santo. Parte da entrevista ficou salva no IGTV.

Na sequência, a zootecnista do Incaper Maíra Formentini falou sobre “Avicultura caipira: produção e curiosidades”. A entrevista foi salva no IGTV em duas partes.

E na última quarta-feira (27), o tema foi “Alimentação: tendências de consumo em tempos de pandemia” foi conduzido pelo engenheiro-agrônomo do Incaper, Enio Bergoli. A transmissão foi salva na íntegra no IGTV.

Anote na agenda

Já pode deixar salvo na agenda e pôr o celular para despertar: toda quarta-feira às 17 horas, tem transmissão ao vivo no Instagram do Incaper @incaper_es . Participe!