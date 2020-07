Incaper entrega sete picapes em Fazendas Experimentais

.

Foram realizadas as entregas de sete picapes nas Fazendas Experimentais do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A ação é resultado de um convênio entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Incaper. As fazendas contempladas estão nas localidades de Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Sooretama, Marilândia e Viana.

As entregas visam a proporcionar o melhor desenvolvimento das pesquisas agropecuárias e a valorizar a atividade dos pesquisadores do Incaper no campo, como afirmou o diretor-presidente do Instituto, Antônio Machado.

A renovação da frota de automóveis é vista como um fortalecimento da estrutura de pesquisa para o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Incaper, Renato Taques. “É uma entrega que melhora as condições de trabalho dos pesquisadores, que retornam à sociedade resultados importantes, principalmente para os agricultores capixabas”, completou.

Trabalho nas Fazendas Experimentais

As sete Fazendas Experimentais contempladas com os automóveis desenvolvem trabalhos de pesquisa aplicada e de conservação do meio ambiente, a exemplo da unidade de Viana. A proposta da fazenda é de despertar a consciência ambiental e a responsabilidade do público em geral, em especial dos agricultores, para a conservação dos recursos naturais e de espécies nativas da Mata Atlântica como Pau Brasil, Seringueira, Palmáceas e Cacau. No local, existem Unidades Demonstrativas de Sistemas Agroflorestais que reforçam a linha de atuação de que é possível desenvolver atividades agrícolas sem degradar o meio ambiente.

A Fazenda Experimental de Bananal do Norte, localizada no distrito de Pacotuba, de Cachoeiro de Itapemirim, é outra unidade contemplada. O local é a principal base de pesquisa do Incaper para a região sul e Caparaó. Possui uma área de 200 hectares, onde são realizadas atividades de pesquisa e desenvolvimento, com destaque nas áreas de café conilon, fruticultura, silvicultura, pastagem e pecuária de leite.

Conheça mais sobre o trabalho das Fazendas Experimentais aqui no site do Incaper.

Texto: Andreia Ferreira

Informações à imprensa:

Coordenação de Comunicação e Marketing do Incaper

Juliana Esteves / Andreia Ferreira

(27) 3636-9868 / (27) 3636-9865 / (27) 98849-6999

[email protected] / [email protected]

Facebook: Incaper

Instagram: @incaper_es