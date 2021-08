Incaper e Embrapa realizam evento sobre tecnologias para produção sustentável do leite

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Gado de Leite vão realizar o 3º TecLeite Espírito Santo, que abordará as tecnologias para produção sustentável do leite. O evento gratuito será on-line e acontecerá no dia 1º de setembro, com transmissão pelo canal da Embrapa no YouTube e pelo site da RepLeite.

Nas edições anteriores, o TecLeite contou com público médio presencial de 400 pessoas. Para este ano, a organização acredita que o evento virtual terá uma audiência ainda maior, já que a rede permite que pessoas de outros estados também participem. Os temas que serão apresentados no evento foram discutidos previamente entre os técnicos do Incaper e da Embrapa Gado de Leite, atendendo às demandas dos produtores do Espírito Santo.

“Nosso objetivo é aproximar os produtores rurais capixabas das tecnologias geradas e propagadas pela Embrapa, as quais o Incaper utiliza e divulga como parceiro. Essa ação faz parte do convênio de cooperação técnica que existe entre as instituições desde 2018. Nosso foco principal é capacitar os pecuaristas capixabas. Por isso, convidamos todos a participarem”, ressaltou Bernardo Lima, coordenador de Produção Animal do Incaper.

O analista da Embrapa Gado de Leite, Websten Cesário da Silva, destacou que o evento será como um “dia de campo”, com três estações. A primeira tem como tema os “Benefícios dos sistemas integrados e estratégias para a implementação do sistema Integração Lavoura-Pecuária-Florestas (ILPF)” e vai abordar a intensificação sustentável e a conservação dos solos; os ajustes no manejo ILPF da Unidade Demonstrativa da fazenda experimental do Incaper em Linhares, e as estratégias para a implementação da lavoura e do pasto.

A segunda estação será sobre “Estratégias para implementação do sistema silvipastoril (Integração Pecuária-Floresta – IPF)”, com abordagem sobre o controle de formigas e insetos para a implementação da floresta no sistema, implementação e manejo inicial da floresta no sistema, a realidade local e os ajustes no manejo da IPF em Cachoeiro do Itapemirim.



As “Estratégias de cruzamento para os sistemas de produção de leite” serão apresentadas na terceira estação, por meio da abordagem do cruzamento de animais holandês X zebu para a produção de leite; estratégias de acasalamento para a renovação do rebanho; potencial produtivo e longevidade de vacas mestiças holandês X Zebu para a produção de leite e produção de bezerros de corte, a partir de vacas leiteiras.



Em cada uma das estações do dia de campo, serão exibidos três vídeos, gravados em fazendas ou nos campos experimentais das duas instituições. Em seguida, pesquisadores da Embrapa e técnicos do Incaper responderão às questões que forem feitas pelo público, por meio do chat.



Mais sobre o TecLeite

O TecLeite é uma idealização da Embrapa Gado de Leite, criado para levar, de forma regional, tecnologias sustentáveis aos produtores rurais. Conforme explica o analista, o apoio das instituições de extensão rural dos estados é fundamental nesse processo. “São os extensionistas quem melhor conhecem a realidade dos produtores, demandando a Embrapa pelas tecnologias mais adequadas para cada região”, disse Websten Cesário da Silva.

O primeiro evento ocorreu em 2011, no Campo Experimental Santa Mônica, em Valença, sul do Estado do Rio de Janeiro. Outros dias de campo com esse formato ocorreram no Campo Experimental Jose Henrique Bruschi, em Coronel Pacheco, Minas Gerais; na Fazenda Experimental do Bananal do Norte, em Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e na Fazenda Cafundó distrito de Conduru, também em Cachoeiro de Itapemirim.

Em 2018, após a assinatura de um convênio de cooperação técnica com o Incaper, o Espírito Santo passou também a receber o evento, que só não ocorreu em 2020 devido ao início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Este será o primeiro TecLeite on-line, podendo ser acompanhado por qualquer pessoa que se interessar pelo tema. A transmissão ao vivo ocorrerá às 18 horas do dia primeiro de setembro, pelos canais:

YouTube Embrapa: https://www.youtube.com/watch?v=BAv8yHrzJVw

Repleite: http://www.repileite.com.br/

