Incaper alerta para risco de geada em duas regiões do Estado

A segunda-feira (2) pode começar bem gelada para moradores da região Serrana e das áreas mais altas da região Sul do Espírito Santo. Isso porque o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu um aviso meteorológico para risco de geada nas duas regiões.

Devido às condições favoráveis para uma queada acentuada de temperatura e da possibilidade da formação de geadas, o Incaper pede atenção aos moradores. A sensação térmica nesses locais pode ficar abaixo de 0 °C, sob condições específicas (combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento).

O instituto também alerta que as condições de baixas temperaturas são prejudiciais à saúde e a formação de geada é desfavorável para o desenvolvimento de culturas agrícolas. Em caso de situação de perigo iminente, o cidadão pode entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.

Previsão do tempo

Na segunda-feira (2), a umidade marítima provoca chuva passageira no começo do dia pelo trecho litorâneo. De acordo com o Incaper, ao longo do dia, há previsão de chuva esparsa em alguns trechos do norte capixaba, exceto no sul da região Noroeste. Não chove nas demais áreas do Estado. Os ventos devem soprar com até moderada intensidade entre a Grande Vitória e o litoral norte capixaba.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e chuva fraca apenas no trecho litorâneo. Não chove nas demais áreas da região. Há risco de geada nas áreas altas da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Há risco de Geada em alguns trechos da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Norte, sol e chuva esparsa em alguns trechos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Na Região Noroeste, sol e chuva esparsa em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C. Na Região Nordeste, variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

(*Folha Vitória)