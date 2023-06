Inaugurado Colégio dos Legislativos do Estado

A Assembleia Legislativa promoveu o lançamento Colégio Permanente dos Legislativos do Espírito Santo. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã de sábado (17) e contou com a presença de deputados estaduais e vereadores do Sul do Estado. A iniciativa é da presidência e da Casa dos Municípios do parlamento estadual e visa fortalecer e estreitar as relações entre os parlamentares numa parceria entre os legislativos municipais e estadual.

Durante a solenidade foi assinado o acordo de adesão ao colegiado. O termo tem como objetivos: discutir e propor mecanismos para uma atuação colaborativa entre os legislativos; defender as prerrogativas e as competências constitucionais dos vereadores e deputados; promover o intercâmbio de experiências administrativas; desenvolver e estimular o estudo de temas jurídicos e de políticas públicas, dentre outros.

O presidente da Câmara de Ibatiba, Fernando Vieira (Republicanos) está entre os líderes que assinaram o acordo. “Muitas vezes o vereador fica envolvido com as questões de município e acaba muito afastado das discussões coletivas. Então essa interação vai trazer essa proximidade com o parlamento estadual e a gente vai poder debater ações e serviços para a sociedade como um todo. E poder contar com a experiência de outras casas é muito importante. Nós mesmos já recorremos à Assembleia para treinamento da nossa equipe para as ações de transparência”, explicou.

O anfitrião do encontro, presidente da Câmara de Cachoeiro e vereador por sete mandatos Brás Zagotto (Podemos) elogiou a iniciativa do Poder Legislativo “O Colégio vai ser um importante espaço de diálogo e troca de experiências entre os parlamentares, para que juntos possamos desenvolver estratégias mais efetivas em prol do desenvolvimento regional”, disse.

Parlamentos mais fortes

Apesar de ser de Colatina, região noroeste, o deputado Lucas Polese (PL) fez questão de estar presente na instalação do Colégio Permanente dos Legislativos, por entender a importância dessa união. “A Assembleia tem muito a somar com os municípios, fortalecendo o trabalho dos vereadores que precisam se aprimorar constantemente e fazer uso de todos os recursos e principalmente da tecnologia, para fazer entregas ainda mais qualificadas para a população que cada vez espera mais dos políticos”.

O deputado Allan Ferreira (Podemos) que foi vereador por três mandatos também participou da discussão. “Hoje, através da instalação do Colégio Permanente dos Legislativos, a Assembleia confirma que não existe distância entre os poderes e que, juntos, vai ficar mais fácil atender às demandas da população não só do Sul do Estado, mas de todo o Espírito Santo”.

Em seu discurso de lançamento do Colégio dos legislativos, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (Podemos), enfatizou a importância do vereador no cenário político. “Eu costumo dizer que não existe país se não houver o município. Não há Estado se não existir a cidade; e é lá na cidade que o parlamentar traz as demandas Então nós vamos prestigiar e capacitar para que nós possamos garantir uma produção Legislativa melhor com qualidade e que vá ao encontro da sociedade de cada uma de nossas 78 cidades. O vereador é o mandato mais difícil de conquistar e o mais complexo de exercer. É um líder popular com mandato, que está diretamente ligado com as necessidades da população”, destacou.

Marcelo destacou como ações da Ales que podem ser compartilhadas com as câmeras o trabalho de atualização de leis (Revisa Ales), o projeto de informatização dos processos administrativos e legislativos (Ales Digital), o portal de transparência, dentre outros. “Na Assembleia, temos feito uma gestão compartilhada com o conjunto dos deputados e agora, com o Colégio Permanente dos Legislativos, nós vamos fortalecer o trabalho dos vereadores e das câmaras municipais para fazer muitas entregas bacanas e importantes para todos os capixabas”, finalizou.

Fonte: POLÍTICA ES