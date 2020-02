Inauguração do Centro Gastronômico vai movimentar Conceição da Barra neste fim de semana

A Prefeitura de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, inaugura neste sábado (1), o Centro Gastronômico de Conceição da Barra, um dos espaços mais aguardados pela população. O Centro Gastronômico está localizado na Praça da Maria Fumaça, em frente à Prefeitura, no Centro da cidade.

Pensando nisso a Secretaria de Cultura e Turismo de Conceição da Barra, preparou uma programação especial para esse fim de semana, recheada de atividades com apresentações culturais e musicais, dentre elas o Grupo Moxuara.

Grupo Moxuara

Há 27 anos na estrada, o tradicional Grupo Moxuara, referência na música capixaba e composto por Flávio Vezzoni com voz e violão, Paulinho no baixo, Marcos Côco com voz, viola e violão, e Heverton Macapá na percussão, tem uma trajetória de sucesso. O grupo já dividiu palco com vários artistas de renome nacional como Xangai e Saulo Laranjeira. Os artistas também abriram shows consagrados de Milton Nascimento e Zélia Duncan.

A festa começou hoje (31), às 18h30 com Eduardo Gomes, Jeferson Marcial, Tiago Rosa e Vento Norte, que se apresentaram na Praça da Folia, na orla marítima do balneário, enquanto que a Banda Pôr do Sol e Bandinha da Barra arrastaram foliões pelas ruas do Centro da cidade. Já, Michelle Rocha e Atitude Positiva se apresentaram no palco da Praça da Matriz.

Confira a programação:

Dia 1 (sábado)

18h30 – Tiago Rosa (Praça da Folia)

19h30 – Eduardo Gomes (Praça da Folia)

20h – Bandinha da Barra (Ruas do Centro)

21h30 – Banda Pôr do Sol (Ruas do Centro)

22h30 – Claudinho Nascimento (Praça da Folia)

0:30h – Ty Henry (Praça da Folia)

Praça Maria Fumaça

Inauguração do Centro Gastronômico

19h – Apresentações do Grupo Jongo Santa Isabel

20h – Apresentação do Grupo de Dança Cláudia Lago

21h – Grupo Moxuara

22h30 – Tributo ao músico Renatinho

Dia 2 (domingo)

21h – Adno Voz & Violão (Praça da Matriz)