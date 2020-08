Imóveis da União: frente parlamentar é instalada

.

A frente parlamentar que vai debater a alienação de imóveis da União localizados no Espírito Santo foi oficialmente instalada nesta segunda-feira (3), na Assembleia Legislativa (Ales). Em reunião virtual foram eleitos o deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) para presidente e o deputado Alexandre Xambinho (PL) para secretário-executivo do novo colegiado.

O objetivo do grupo é promover discussões sobre a real destinação dos recursos que serão arrecadados com a alienação de imóveis da União localizados no Estado, de forma a atender o interesse público da população capixaba. O despacho da Mesa autorizando a criação do colegiado temporário foi dado na sessão do dia 28 de julho.

Em outras palavras, a alienação de imóveis da União funciona como uma venda. Sobre esse tema, o governo federal divulgou recentemente que colocaria à venda imóveis urbanos de propriedade da União como uma medida para reduzir gastos e aumentar a arrecadação com a venda, em especial no caso de imóveis desocupados ou que foram declarados sem utilidade para o poder público. A medida faz parte do Plano Nacional de Alienação da SPU, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e o processo acontece por meio de editais.

Composição

Os demais membros da frente parlamentar são os deputados Delegado Danilo Bahiense (PSL), Capitão Assumção (Patri), Carlos Von (Avante), Dary Pagung (PSB), Dr. Rafael Favatto (Patri), Enivaldo dos Anjos (PSD), Hudson Leal (Republicanos), Renzo Vasconcelos (Progressistas), Iriny Lopes (PT), Theodorico Ferraço (DEM) e Vandinho Leite (PSDB).