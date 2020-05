Imprensa “faz terror” com números da Covid-19, diz general Ramos

.

Desde que entrou na pauta das sessões da Assembleia Legislativa (Ales), o Projeto de Lei (PL) 197/2020 que trata da redução de pelo menos 30% nas mensalidades de instituições de ensino privadas tem gerado bastante repercussão entre os segmentos envolvidos. Nesta segunda-feira (18), a Comissão de Educação, responsável por analisar o mérito da proposta, realiza nova reunião para tratar do assunto. A reunião será por videoconferência às 11 horas com transmissão ao vivo pelo canal da TV Assembleia no YouTube e portal.

Na última quarta-feira (13) o colegiado se reuniu por videoconferência após a sessão ordinária com pais, alunos e representantes das instituições para avaliar melhor os impactos da medida e poder elaborar o relatório à matéria que tramita em regime de urgência e está na pauta de votações da sessão desta segunda-feira (18).

A proposta do deputado Hudson Leal (Republicanos) tramita em conjunto com iniciativas correlatas dos deputados Pastor Marcos Mansur (PSDB), Capitão Assumção (Patriota) e Dr. Rafael Favatto (Patri). Na última quarta-feira (13) a proposta recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda da Comissão de Justiça.

Justiça

Também se reúne nesta semana o colegiado de Justiça, responsável por analisar a constitucionalidade de praticamente todas as matérias que tramitam na Casa. A reunião marcada para terça-feira (19) às 9h deve contar com extensa pauta, já que essa será a primeira vez que os membros se reúnem em plataforma virtual desde a suspensão das atividades presenciais no legislativo para avaliar projetos que tramitam em rito ordinário.